Журналисты из Омской области освоили бережливые технологии

Представители районных СМИ прошли обучение бережливым технологиям на «Фабрике процессов» Омской области. Однодневное занятие для них организовали при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Во время тренинга журналисты должны были собрать 10 пультов управления регулятором давления газа за 10 минут. Примечательно, что условия, в которых они работали, были максимально приближены к реальным производственным.
«Такой тренинг помогает выйти за рамки привычных будней и посмотреть на свою работу со стороны. Цель — понять, какие процессы можно улучшить, как тратить меньше времени, но получать лучший результат», — отметил директор регионального центра компетенций Максим Шульгат.
Отметим, что в Омской области действуют три сертифицированные площадки для освоения бережливых технологий. Речь идет о «Фабрике офисных процессов», «Фабрике управления оборудованием» и «Фабрике процессов». Их уже посетили трудовые коллективы 40 компаний.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.