На пермские дороги к январю выйдут 59 новых автобусов

Парк общественного транспорта Перми был расширен на 59 новых автобусов при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Часть машин уже вышла на линии, остальные приступят к работе до 1 января 2026 года, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих социальных сетях.
Новые автобусы выйдут на маршруты № 8, 15, 38, 51, 62, 74, 75, 100. Они оборудованы по единому стандарту. Все автобусы имеют низкие полы, что делает их доступными для маломобильных жителей, оснащены медиапанелями, системой навигационного контроля, аудиоинформатором, датчиками подсчета пассажиропотока и BLE-маячками для оплаты проезда.
«Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице — менее двух лет. Только за этот год обновили уже 118 машин по нацпроекту, до конца года доведем эту цифру до 150», — отметил в своих социальных сетях губернатор Пермского края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.