На пермские дороги к январю выйдут 59 новых автобусов

«Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице — менее двух лет. Только за этот год обновили уже 118 машин по нацпроекту, до конца года доведем эту цифру до 150», — отметил в своих социальных сетях губернатор Пермского края.