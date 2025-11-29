В кузбасской Юрге отметили День матери

Праздник, посвященный Дню матери, прошел в Центре социальной помощи семье и детям в Юрге в Кузбассе. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Во время праздничной программы «Обниму тебя нежно, мама» участники театральной студии «Зеркало» подготовили для своих мам стихи и миниатюры. Также гостей ждали конкурсы и задания, которые были направлены на укрепление семейных связей, взаимопонимание и уважение.
«Мы не только отметили важность мам и женщин в нашей жизни, но и подарили им моменты искренней любви и признательности. Благодарим всех за участие и теплые эмоции», — поделилась директор центра Ирина Ковалева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.