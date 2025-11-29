На Дону космонавт рассказал школьникам, как добиться успеха в эпоху ИИ

В формате открытого диалога слушатели задавали гостю вопросы о тонкостях работы в открытом космосе и о важности поддержки семьи в этом деле. Александр Мисуркин поделился с аудиторией мыслями о том, как молодежи стать конкурентоспособной в условиях стремительного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Он отметил, что успех сегодня зависит от умений работать в команде, сохранять самообладание и быть готовым к постоянному обучению.