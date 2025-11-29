На Дону космонавт рассказал школьникам, как добиться успеха в эпоху ИИ

Школьники и их родители встретились в историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону с летчиком-космонавтом, Героем России Александром Мисуркиным, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. На мероприятии он рассказал детям, как выбрать будущую профессию и добиться в ней успеха, что отвечает профориентационным задачам нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
В формате открытого диалога слушатели задавали гостю вопросы о тонкостях работы в открытом космосе и о важности поддержки семьи в этом деле. Александр Мисуркин поделился с аудиторией мыслями о том, как молодежи стать конкурентоспособной в условиях стремительного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Он отметил, что успех сегодня зависит от умений работать в команде, сохранять самообладание и быть готовым к постоянному обучению.
«Уже канула в историю возможность один раз получить образование. Настройки на постоянное обучение и критичное мышление должны быть в базе, потому что объем информации, который сегодня через нас проходит, на порядок выше, чем это было 20−30 лет назад», — рассказал Александр Мисуркин.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.