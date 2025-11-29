Ричмонд
Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на чемпионате «Абилимпикс»

Представители Северной столицы завоевали 62 награды: 45 в основных компетенциях и еще 17 в презентационных.

Третье место в общекомандном зачете Национального чемпионата «Абилимпикс» досталось сборной Санкт-Петербурга. Соревнования были организованы по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.

«Этот чемпионат раскрывает возможности, помогает показать свои профессиональные качества, реализовать мечты и найти работу. На самом деле это очень значимо, мы рады, что ребята с ограниченными возможностями здоровья показывают свои поистине неограниченные возможности», — отметил начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Северной столицы Денис Трещев.

В состав сборной Санкт-Петербурга вошли более 200 участников. По итогам соревнований в основных компетенциях представители Северной столицы выиграли 45 медалей: 12 золотых, 19 серебряных, 14 бронзовых.

Помимо этого, сборная Санкт-Петербурга завоевала 17 наград в презентационных номинациях. Эти достижения не учитывались в общекомандном зачете. Также город получил награду в номинации «За вклад в развитие движения “Абилимпикс”».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.