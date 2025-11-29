Два самолёта, следовавших в Кишинёв, были перенаправлены в Бакэу из-за появления беспилотников

По данным МВД, угрозы на земле обнаружено не было — никаких обломков или опасных объектов не найдено. Беспилотники, идентифицированные украинской стороной как тип «Гербера», покинули территорию Молдовы и углубились вглубь Украины.
Воздушное пространство страны было закрыто на час и десять минут — с 22:43 до 23:53. Из-за инцидента рейсы Париж-Кишинёв и Барселона-Кишинёв перенаправили в Бакэу, а вылет в Шарм-эль-Шейх временно задержали.
Пограничные патрули в Атаках сообщили о звуках, похожих на шум беспилотников, однако радары их не засекли. Силовые структуры — Пограничная полиция, Национальная полиция и МВД — были оперативно задействованы для наблюдения и оценки рисков.
Ведомство подчёркивает, что ситуация находится под контролем, а все меры направлены на безопасность граждан и полётов. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и избегать зон, где идут операции по мониторингу.