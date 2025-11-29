Более 61% жителей Приморья регулярно занимаются спортом

Спортом и физической культурой в Приморском крае систематически занимаются более 61% жителей, сообщили в агентстве проектного управления региона. Среди детей и молодежи этот показатель превышает 90%, что стало возможным в том числе благодаря реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Для поддержания жителями Приморья достойного уровня спортивной подготовки в регионе проводят различные масштабные мероприятия. Например, с 7 по 9 ноября во Владивостоке и Артеме состоялись крупные соревнования по самым разным дисциплинам. Любители единоборств могли посетить турниры по кудо в спорткомплексе «Динамо» и по самбо в «Олимпийце».
Ценители зрелищных выступлений насладились чемпионатом по акробатическому рок-н-роллу в кампусе ДВФУ. А для поклонников силовых видов спорта в Артеме провели соревнованиями по пауэрлифтингу. Помимо этого, во Владивостоке состоялись состязания по тяжелой атлетике. Для юных спортсменов прошли краевые «Старты надежд». А кульминацией стали матчи хоккейного клуба «Адмирал» на «Фетисов Арене» против омского «Авангарда» и челябинского «Трактора».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.