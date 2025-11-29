Более 61% жителей Приморья регулярно занимаются спортом

Ценители зрелищных выступлений насладились чемпионатом по акробатическому рок-н-роллу в кампусе ДВФУ. А для поклонников силовых видов спорта в Артеме провели соревнованиями по пауэрлифтингу. Помимо этого, во Владивостоке состоялись состязания по тяжелой атлетике. Для юных спортсменов прошли краевые «Старты надежд». А кульминацией стали матчи хоккейного клуба «Адмирал» на «Фетисов Арене» против омского «Авангарда» и челябинского «Трактора».