В Воронежской области продлят запрет брать на работу мигрантов

28 ноября на официальном портале антикоррупционной экспертизы Воронежской области опубликовали проект указа губернатора о запрете в 2026-м нанимать мигрантов с патентами на определенные работы.
Если документ будет подписан в нынешней редакции, то с 1 января по 31 декабря следующего года мигрантам запретят трудиться:
— курьерами;
— продавцами в розничной торговле (кроме торговли автомобилями и мотоциклами);
— водителями (такси, автобусы, маршрутки и другие виды пассажирских перевозок);
— сотрудниками организаций водоснабжения, водоотведения и канализации;
— сотрудниками организаций, обеспечивающих население электроэнергией, газом и теплом;
— социальными работниками;
— работать в образовательных организациях (школы, детские сады, колледжи, вузы);
— в медицинских организациях;
— в сфере телекоммуникаций;
— в кадровых агентствах и агентствах по временному трудоустройству.
Фактически проект сохраняет все ограничения, введенные ранее. Запрет на работу в такси и общественном транспорте действует с лета 2024 года, в розничной торговле и соцслужбах — тоже с 2024-го, курьеров добавили в этом январе.