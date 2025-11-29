Ричмонд
В Воронежской области продлят запрет брать на работу мигрантов

Им нельзя будет устроиться курьерами и продавцами.

Источник: Комсомольская правда

28 ноября на официальном портале антикоррупционной экспертизы Воронежской области опубликовали проект указа губернатора о запрете в 2026-м нанимать мигрантов с патентами на определенные работы.

Если документ будет подписан в нынешней редакции, то с 1 января по 31 декабря следующего года мигрантам запретят трудиться:

— курьерами;

— продавцами в розничной торговле (кроме торговли автомобилями и мотоциклами);

— водителями (такси, автобусы, маршрутки и другие виды пассажирских перевозок);

— сотрудниками организаций водоснабжения, водоотведения и канализации;

— сотрудниками организаций, обеспечивающих население электроэнергией, газом и теплом;

— социальными работниками;

— работать в образовательных организациях (школы, детские сады, колледжи, вузы);

— в медицинских организациях;

— в сфере телекоммуникаций;

— в кадровых агентствах и агентствах по временному трудоустройству.

Фактически проект сохраняет все ограничения, введенные ранее. Запрет на работу в такси и общественном транспорте действует с лета 2024 года, в розничной торговле и соцслужбах — тоже с 2024-го, курьеров добавили в этом январе.