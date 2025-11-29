Новосибирские вузы представили итоги работы главе Минобрнауки РФ

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ознакомился с отчетами о работе ведущих вузов Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Эти учебные заведения являются участниками программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети».
В частности, итоги своей работы Валерию Фалькову представили Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ). Министр заслушал доклады во время заседания совета программы «Приоритет 2030».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также участвовал во встрече. Он подчеркнул весомый вклад университетов в экономику региона благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами. В пример губернатор привел сотрудничество НГТУ с авиакомпанией S7, в результате которого в вузе теперь активно готовят кадры, необходимые предприятию. Выпускники НГУ, в свою очередь, становятся резидентами Академпарка. Компании, входящие в его состав, в совокупности приносят выручку около 60 миллиардов рублей.
Оба вуза также активно развивают биотехнологическое направление. В своих докладах они посвятили этому отдельное внимание. Так, НГУ сосредоточился на биомедицине и фармацевтике, а НГТУ НЭТИ — на создании реабилитационного оборудования. Университеты укрепляют свои позиции в силовой электронике и материаловедении, готовят кадры и разрабатывают технологии для ключевых отраслей экономики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.