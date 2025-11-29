Новосибирские вузы представили итоги работы главе Минобрнауки РФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также участвовал во встрече. Он подчеркнул весомый вклад университетов в экономику региона благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами. В пример губернатор привел сотрудничество НГТУ с авиакомпанией S7, в результате которого в вузе теперь активно готовят кадры, необходимые предприятию. Выпускники НГУ, в свою очередь, становятся резидентами Академпарка. Компании, входящие в его состав, в совокупности приносят выручку около 60 миллиардов рублей.