Омский колледж вошел в число 20 лучших в РФ по итогам «Большой перемены»

Итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена», проведенного по нацпроекту «Молодежь и дети», подвели в Нижнем Новгороде. В топ-20 учреждений СПО страны вошел Омский колледж культуры и искусств, сообщили в министерстве образования региона.
Напомним, что в августе в Красноярске состоялся отборочный этап конкурса. Тогда коллектив омского колледжа успешно проявил себя, что позволило учебному заведению выйти в финал «Большой перемены». В итоговом этапе конкурса образовательное учреждение заняло пятое место в двадцатке лучших.
В качестве приза колледж получил грант в размере 2 миллионов рублей. Деньги будут направлены на создание студии звукозаписи, сообщил на своей страничке во ВКонтакте министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.