Netwerk 24: В ЮАР задержана журналистка Мантулу после возвращения из РФ

Журналистка из ЮАР Нонкулулеко Мантула задержана на родине силовиками в международном аэропорту Йоханнесбурга после возвращении из России. Об этом сообщил местный новостной портал Netwerk 24.
По данным издания, представительницу СМИ подозревают в якобы нарушении национального законодательства, которое запрещает наемничество.
Мантула работает в государственной медиагруппе SABC, а также является ведущей новостных программ на радиостанции SAFM. Она широко освещает события в странах БРИКС.
Как писал сайт KP.RU, в начале ноября стало известно, что власти ЮАР предпринимали срочные меры по возвращению 17 граждан республики, которые в составе иностранных наемников оказались на территории Украины. В администрации президента Сирила Рамафосы заявили, что эти лица сейчас активно просят о помощи. По официальным данным, этих людей завлекли в ВСУ ложными данными о выгодных контрактах.