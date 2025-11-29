Netwerk 24: В ЮАР задержана журналистка Мантулу после возвращения из РФ

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября стало известно, что власти ЮАР предпринимали срочные меры по возвращению 17 граждан республики, которые в составе иностранных наемников оказались на территории Украины. В администрации президента Сирила Рамафосы заявили, что эти лица сейчас активно просят о помощи. По официальным данным, этих людей завлекли в ВСУ ложными данными о выгодных контрактах.