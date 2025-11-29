БЖД: поезд № 704 Минск-Витебск прибудет на станцию Витебск с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд № 704 Минск-Витебск, отправившийся из Минска в соответствии с графиком (в 15.05), по причине неисправности дизель-поезда был остановлен на перегоне Богушевская. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.