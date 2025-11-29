ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 2:0 и вырвался на первую строчку в РПЛ

Сначала на 56-й минуте защитник гостей Данила Хотулев срезал мяч в собственные ворота, а затем Тамерлан Мусаев забил свой первый гол в РПЛ с августа, установив окончательный счёт. Для Мусаева этот гол стал третьим в текущем сезоне с учётом Кубка России.