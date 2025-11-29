Россияне пожаловались на массовый сбой в работе умных колонок «Алиса»

Россияне сообщили о сбоях в работе умных колонок с голосовым помощником Алисой. Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживает работоспособность сервисов и сайтов.
Первые сообщения о проблемах начали поступать из различных регионов страны в 13:57 по московскому времени, а пик обращений пришелся на 16:30. В период с 16:00 до 17:00 было зафиксировано более 350 жалоб.
Пользователи отмечали, что устройства не воспроизводят музыку, несмотря на наличие интернет-соединения. Кроме того, колонка выдает неверные прогнозы погоды, не реагирует на команды и не позволяет управлять функциями умного дома.
На запросы «Алиса» отвечает: «Что-то пошло не так. Повторите, пожалуйста». В некоторых случаях она сообщает, что «ее уронили» или что «что-то сломалось». Согласно информации от Downdetector, проблемы затронули значительное количество пользователей, в том числе и в Беларуси.
18 ноября пользователи по всему миру также сообщали о массовом сбое в интернете, который произошел из-за проблем у хостинг-провайдера Cloudflare.
11 ноября произошел сбой в работе мобильного интернета в ряде регионов России. Так, с внезапным отключением связи столкнулись жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежской, Челябинской, Курской и Брянской областей.