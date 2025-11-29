Россияне пожаловались на массовый сбой в работе умных колонок «Алиса»

На запросы «Алиса» отвечает: «Что-то пошло не так. Повторите, пожалуйста». В некоторых случаях она сообщает, что «ее уронили» или что «что-то сломалось». Согласно информации от Downdetector, проблемы затронули значительное количество пользователей, в том числе и в Беларуси.