Нине Гребешковой исполнилось бы 95 лет

Тянуть весь дом на себе было трудно, но она терпела. «Леня был полностью нацелен на творчество. Он постоянно думал о кино, о сценариях. Приходил домой и молчал. Не могу сказать, что в обычной жизни Леня всегда шутил. Весь свой юмор он вкладывал в свои картины. Поначалу я даже сердилась, мол, почему все хозяйство на мне, я все на себе тяну. А он мне раз сказал: “Я без тебя не смогу, погибну”. Как большой ребенок», — вспоминала она. И добавляла, что однажды он все-таки принес в дом что-то полезное. Это были четыре стула из комедии «12 стульев». Они совсем не вписывались в интерьер, но остались навсегда.