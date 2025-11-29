Ричмонд
Глава Калининградской области предупредил о фальшивом аккаунте с его именем

Алексей Беспрозванных заявил, что от его имени ведется переписка в мессенджерах.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о появлении в Сети поддельного аккаунта с его именем. Об этом глава региона написал в своем официальном Telegram-канале.

«Уважаемые друзья, распространяются очередные фейки. От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию», — говорится в его публикации.

Кроме того, Беспрозванных отметил, что в настоящее время в Сети также распространяют фейковое постановление, где якобы за подписью губернатора даются поручения по работе с обращениями. На фоне этого глава региона призвал жителей области быть внимательными и проверять информацию в официальных источниках.

Напомним, ранее сегодня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о созданном от его имени Telegram-канале на Украине.

