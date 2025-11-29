В новочеркасской школе № 1 открыли памятный стенд Герою России

Торжественная церемония открытия памятного стенда Герою России, космонавту Николаю Чубу состоялась в школе № 1 в Новочеркасске в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На церемонии присутствовал сам Николай Чуб. Примечательно, что он является выпускником данной школы. Николай отправился в свой первый космический полет в составе экипажа корабля «Союз МС-24» в сентябре 2023 года. На орбите он пробыл почти 12 месяцев. Звание Героя России Николаю было присвоено 10 марта 2025 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.