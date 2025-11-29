В новочеркасской школе № 1 открыли памятный стенд Герою России

На церемонии присутствовал сам Николай Чуб. Примечательно, что он является выпускником данной школы. Николай отправился в свой первый космический полет в составе экипажа корабля «Союз МС-24» в сентябре 2023 года. На орбите он пробыл почти 12 месяцев. Звание Героя России Николаю было присвоено 10 марта 2025 года.