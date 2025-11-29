В Башкирии пьяная женщина с поддельными правами устроила аварию

В Иглинском районе на улице Ленина произошла авария. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что женщина за рулем легковушки врезалась в автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.
При проверке выяснилось, что 44-летняя женщина была пьяна. Проверка в базе данных ГАИ также показала, что ее водительские права были поддельными. Инспекторы оформили все необходимые документы, а автомобиль нарушительницы отправили на штрафстоянку.
За управление машиной в нетрезвом виде женщине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документ.
