В Башкирии пьяная женщина с поддельными правами устроила аварию

Полиция задержала нетрезвую автолюбительницу с липовыми документами.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе на улице Ленина произошла авария. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что женщина за рулем легковушки врезалась в автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.

При проверке выяснилось, что 44-летняя женщина была пьяна. Проверка в базе данных ГАИ также показала, что ее водительские права были поддельными. Инспекторы оформили все необходимые документы, а автомобиль нарушительницы отправили на штрафстоянку.

За управление машиной в нетрезвом виде женщине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документ.

