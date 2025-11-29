В Омске обсудили популяризацию естественно-научных дисциплин среди молодежи

Первый региональный форум «Современные образовательные ландшафты: ученик — студент — учитель» состоялся в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве образования. На мероприятии обсудили методы формирования учебной мотивации на занятиях по естественно-научным дисциплинам.
Уточним, что площадкой форума стал Омский государственный педагогический университет. На его базе собрались школьники, студенты, учителя и преподаватели вузов, а также руководители образовательных учреждений. Форум был направлен на повышение качества обучения химии, биологии, географии и основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Участники мероприятия также рассмотрели актуальные темы для проведения исследовательских работ и поделились опытом применения современных психолого-педагогических технологий.
Особую роль в профессиональном диалоге сыграли специалисты Института развития образования Омской области. Они активно участвовали в работе всех площадок форума, способствуя обмену лучшими практиками. Завершилось мероприятие аналитической сессией.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.