В Омске обсудили популяризацию естественно-научных дисциплин среди молодежи

Уточним, что площадкой форума стал Омский государственный педагогический университет. На его базе собрались школьники, студенты, учителя и преподаватели вузов, а также руководители образовательных учреждений. Форум был направлен на повышение качества обучения химии, биологии, географии и основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Участники мероприятия также рассмотрели актуальные темы для проведения исследовательских работ и поделились опытом применения современных психолого-педагогических технологий.