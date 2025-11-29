Более 42% единиц общественного транспорта Новосибирска доступно людям с ОВЗ

Свыше 750 единиц общественного транспорта из 1780 существующих в Новосибирске адаптировано для перевозки маломобильных пассажиров, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Тюрин. Инфраструктуру для представителей старшего поколения и людей с ОВЗ в нашей стране создают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
Уточним, что этот и другие вопросы были обсуждены на заседании совета по делам инвалидов при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове. На открытии встречи он заявил, что в регионе уделяют большое внимание обновлению общественного транспорта, обеспечению его доступности для местных жителей.
Из 2870 единиц общественного транспорта в Новосибирской области 843 способны перевозить инвалидов-колясочников. Это около 30%. За три с небольшим года в область поступило более 800 единиц наземного транспорта. Все они соответствуют требованиям доступной среды.
«Количество приобретенных новых автобусов, троллейбусов за последние годы измеряется сотнями. Мы переходим на мультимодальные маршруты, благодаря созданию сети межрайонных медицинских центров меняются точки притяжения для пассажиров, и это нам тоже нужно учитывать. Серьезные работы ведутся по благоустройству территории. В Новосибирске в этом году ремонтировалось очень много тротуаров и общественных пространств. Все эти работы должны сопровождаться внимательным отношением к людям с самыми разными потребностями и возможностями», — отметил Андрей Травников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.