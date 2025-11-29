Более 42% единиц общественного транспорта Новосибирска доступно людям с ОВЗ

«Количество приобретенных новых автобусов, троллейбусов за последние годы измеряется сотнями. Мы переходим на мультимодальные маршруты, благодаря созданию сети межрайонных медицинских центров меняются точки притяжения для пассажиров, и это нам тоже нужно учитывать. Серьезные работы ведутся по благоустройству территории. В Новосибирске в этом году ремонтировалось очень много тротуаров и общественных пространств. Все эти работы должны сопровождаться внимательным отношением к людям с самыми разными потребностями и возможностями», — отметил Андрей Травников.