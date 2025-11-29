Жители Омской области завоевали 7 наград в финале «Большой перемены»

Финальные соревнования конкурса прошли в Нижнем Новгороде. По их итогам лауреатами первой степени стали два представителя Омской области, второй — еще 5 человек. Равных в финале «Большой перемены», в частности, не оказалось Софье Зубаревой и Александру Сандакову. Они учатся в профессионально-экономическом колледже. Лауреатами второй степени же стали Вильма Белоусова, Данила Новиков и Алина Буракова из промышленно-экономического, Александра Лихачева из музыкально-педагогического и Иван Евтеев из авиационного колледжей.