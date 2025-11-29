Жители Омской области завоевали 7 наград в финале «Большой перемены»

Семь участников сборной Омской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
Финальные соревнования конкурса прошли в Нижнем Новгороде. По их итогам лауреатами первой степени стали два представителя Омской области, второй — еще 5 человек. Равных в финале «Большой перемены», в частности, не оказалось Софье Зубаревой и Александру Сандакову. Они учатся в профессионально-экономическом колледже. Лауреатами второй степени же стали Вильма Белоусова, Данила Новиков и Алина Буракова из промышленно-экономического, Александра Лихачева из музыкально-педагогического и Иван Евтеев из авиационного колледжей.
Отмечается, что благодаря участию в конкурсе молодежь получила новые практические навыки и знания по самым востребованных на современном рынке труда профессиям. Также на «Большой перемене» ребята встретились с представителями ведущих компаний.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.