В Кургане девушку с собачкой забрали в полицию из-за туалетной бумаги

Несмотря на готовность девушки немедленно оплатить покупку, охрана магазина отказалась принять деньги и вызвала полицию. В результате девушку вместе с ее собакой по кличке Габи доставили в опорный пункт в Заозерном. По ее словам, даже сотрудники полиции удивились такому развитию событий, отметив, что вопрос можно было решить на месте. Она также добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она достала карту для оплаты, но ее остановили. По итогу девушку продержали в полиции несколько часов, сфотографировали у ростомера и отпустили, не найдя в ее действиях признаков правонарушения.