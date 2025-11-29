Ричмонд
Пять мощных вспышек на Солнце зафиксировали ученые 29 ноября

На Солнце произошло несколько вспышек предпоследнего класса мощности.

Источник: Комсомольская правда

Пять вспышек предпоследнего класса мощности зарегистрированы на Солнце 29 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По данным агентства, в субботу около часа ночи по московскому времени произошла вспышка М5.9.

«29 ноября в 03:02 мск… зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 15 минут. В 07:20 мск… зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 8 минут», — говорится в публикации.

Издание отметило, что в 16:16 мск специалисты зафиксировали вспышку M1.1 продолжительностью 23 минуты. Последняя солнечная вспышка M2.9 регистрировалась в 19:07 мск, ее продолжительность составила 48 минут.

Как писал сайт KP.RU, накануне специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Причиной усиления вспышечной активности станет выход нескольких новых крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. При этом накануне уже почти в пять раз увеличились потоки рентгеновского солнечного излучения.