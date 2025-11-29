Пять мощных вспышек на Солнце зафиксировали ученые 29 ноября

Как писал сайт KP.RU, накануне специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Причиной усиления вспышечной активности станет выход нескольких новых крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. При этом накануне уже почти в пять раз увеличились потоки рентгеновского солнечного излучения.