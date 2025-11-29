Пять мощных вспышек на Солнце зафиксировали ученые 29 ноября

Пять вспышек предпоследнего класса мощности зарегистрированы на Солнце 29 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
По данным агентства, в субботу около часа ночи по московскому времени произошла вспышка М5.9.
«29 ноября в 03:02 мск… зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 15 минут. В 07:20 мск… зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 8 минут», — говорится в публикации.
Издание отметило, что в 16:16 мск специалисты зафиксировали вспышку M1.1 продолжительностью 23 минуты. Последняя солнечная вспышка M2.9 регистрировалась в 19:07 мск, ее продолжительность составила 48 минут.
Как писал сайт KP.RU, накануне специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Причиной усиления вспышечной активности станет выход нескольких новых крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. При этом накануне уже почти в пять раз увеличились потоки рентгеновского солнечного излучения.