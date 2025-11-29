Мэр Таганрога Камбулова назвала вбросом сообщения об отравленных купюрах

Мэр Таганрога Светлана Камбулова назвала вбросом слухи о том, что по всему городу якобы разбросаны отравленные купюры и конфеты. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам главы Таганрога, мошенники такими «страшилками» хотят вывести население из равновесия и посеять панику.
Камбулова призвала жителей Таганрога не верить фейкам, отметив, что враги пользуются тем, что люди в нынешнее непростое время беспокоятся о своих родных и близких.
«Доверяйте только официальной проверенной информации. Не транслируйте в массы различные слухи и домыслы», — призвала мэр.
Она выразила уверенность, что «здравый смысл возобладает».
Ранее крымчан предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины.