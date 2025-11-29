Пригожин вступился за Долину, сравнив ее с Иисусом Христом

Продюсер также заявил, что отмена такой артистки, как Долина, является возмутительной. Он напомнил, что певица уже много лет занимает свое место на эстраде и даже «выступала на передовой бесплатно». Пригожин уверен, что попытки отменить звезду исходят извне и направлены на раскол общества и сеяние ненависти в умах людей. Он выразил опасение, что препятствия в деятельности артистки в первую очередь затронут владельцев площадок и инвесторов, ответственных за аренду залов и создание афиш, а сама Долина на фоне этих переживаний остается беззащитной и может потерять голос, передает издание «Абзац».