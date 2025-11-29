Пригожин вступился за Долину, сравнив ее с Иисусом Христом

Российская певица Лариса Долина, по мнению продюсера Иосифа Пригожина, не заслуживает отмены и находится в роли жертвы. По его словам, волна ненависти, возникшая после публикации решения по делу о квартире артистки, является безосновательной.
Пригожин считает обвинения в адрес звезды несправедливыми и не согласен с певицей Славой, которая ранее выступила с критикой Долиной в Сети. Он считает, что Долина, как и несостоявшаяся покупательница ее квартиры, стала жертвой обстоятельств, а сама история выявила недостатки в законодательстве.
— С одной стороны, усиление мер по защите недвижимости может спасти многих людей, но с другой — Долина оказалась в роли распятого Христа, которого все пытаются забить камнями, — сказал он.
Продюсер также заявил, что отмена такой артистки, как Долина, является возмутительной. Он напомнил, что певица уже много лет занимает свое место на эстраде и даже «выступала на передовой бесплатно». Пригожин уверен, что попытки отменить звезду исходят извне и направлены на раскол общества и сеяние ненависти в умах людей. Он выразил опасение, что препятствия в деятельности артистки в первую очередь затронут владельцев площадок и инвесторов, ответственных за аренду залов и создание афиш, а сама Долина на фоне этих переживаний остается беззащитной и может потерять голос, передает издание «Абзац».
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. В разговоре с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Кваша объяснил, почему в таких ситуациях суды встают на сторону бывшего владельца недвижимости.