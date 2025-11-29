БЖД сообщила, что поезда Минск-Витебск и Витебск-Минск задерживаются на час-полтора вечером 29 ноября

Указанная неисправность привела к изменениям в графике движения поезда № 711 из Витебска в Минск. Он выехал из областного центра вместо 19.02 по расписанию в 19.57 — составом из вагонов локомотивной тяги. В столицу Беларуси 711-й приедет с задержкой примерно на час.