БЖД сообщила, что поезда Минск-Витебск и Витебск-Минск задерживаются на час-полтора вечером 29 ноября

Белорусская железная дорога сообщила, что поезда Минск-Витебск и Витебск-Минск задерживаются на час-полтора вечером в субботу, 29 ноября.
Поезд № 704 Минск-Витебск шел по графику, но из-за неисправности дизель-поезда его остановили на перегоне Богушевская — п.п. 25 км.
«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. Для оказания помощи на перегон направлен вспомогательный локомотив», — сообщили в телеграм-канале БЖД.
Задержка прибытия на конечную станцию Витебск составить примерно полтора часа.
Указанная неисправность привела к изменениям в графике движения поезда № 711 из Витебска в Минск. Он выехал из областного центра вместо 19.02 по расписанию в 19.57 — составом из вагонов локомотивной тяги. В столицу Беларуси 711-й приедет с задержкой примерно на час.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.
А начинавший в Беларуси Юрий Антонов выпустил песню «Доченька», о которой говорил на «Славянском базаре в Витебске».
Еще мы писали, какие необычные предметы выбрасывали из окон белорусы и чем это для них обернулось: куриная тушка, ножи, флакон духов, рюмка после телесюжета и 770 тысяч евро по кодовому слову «Борисовна».
Также стало известно, что информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ.