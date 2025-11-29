Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис «Алиса» стал жаловаться некоторым пользователям, что ее «уронили»

Пользователи умных колонок с виртуальным помощником столкнулись с кратковременным сбоем.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи голосового помощника «Алиса» столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Соответствующая информация появилась на портале «Сбой.рф».

Пользователи жалуются, что умные колонки с виртуальным помощником не реагируют на команды, а в некоторых случаях голосовой ассистент «Алиса» отвечает, что «ее уронили» или что «у нее что-то сломалось внутри».

В пресс-службе «Яндекса» заверили, что в настоящее время все работает в штатном режиме. По данным компании, краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе «Алисы» у некоторых пользователей.

«Алиса» — голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, разработанный «Яндексом». Виртуальный ассистент доступен на различных умных устройствах и интегрирован в ряд приложений компании.

Ранее в этом месяце сообщалось, что десятки онлайн-сервисов по всему миру столкнулись с перебоями из-за сбоя в работе Cloudflare.