Сервис «Алиса» стал жаловаться некоторым пользователям, что ее «уронили»

Пользователи голосового помощника «Алиса» столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Соответствующая информация появилась на портале «Сбой.рф».
Пользователи жалуются, что умные колонки с виртуальным помощником не реагируют на команды, а в некоторых случаях голосовой ассистент «Алиса» отвечает, что «ее уронили» или что «у нее что-то сломалось внутри».
В пресс-службе «Яндекса» заверили, что в настоящее время все работает в штатном режиме. По данным компании, краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе «Алисы» у некоторых пользователей.
«Алиса» — голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, разработанный «Яндексом». Виртуальный ассистент доступен на различных умных устройствах и интегрирован в ряд приложений компании.
Ранее в этом месяце сообщалось, что десятки онлайн-сервисов по всему миру столкнулись с перебоями из-за сбоя в работе Cloudflare.