Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и холод — день ужасный: Жителей Молдовы ждёт жуткое воскресенье — всего +5 градусов и осадки до позднего вечера

Синоптики рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Воскресенье — это день, который захочется провести дома под пледом и с чашкой горячего чая: термометры в столице покажут всего около +4…+5 °C, к вечеру ощущаться будет ещё холоднее, и лёгкий дождь, по прогнозам, может идти весь день — мокрый асфальт, промозглый ветер, хмурое небо над головой.

Согласно обычным ноябрьским погодным нормам, даже без резкого похолодания этот месяц уже намекает на зиму: дневная температура в ноябре в Кишинёв обычно не превышает +8 9 , ночами опускается к +2 3 , а осадки могут выпадать около 10 дней в месяц.

В такие дни — холод, сырость, короткий световой день и почти никакого солнца — ощущается, насколько ноябрь суров: лёгкая куртка, зонтик и ботинки лучше отложить — комфортно только дома, в тепле и уюта.

Погода в Молдове в ближайшие дни.