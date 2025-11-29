Дожди и холод — день ужасный: Жителей Молдовы ждёт жуткое воскресенье — всего +5 градусов и осадки до позднего вечера

Воскресенье — это день, который захочется провести дома под пледом и с чашкой горячего чая: термометры в столице покажут всего около +4…+5 °C, к вечеру ощущаться будет ещё холоднее, и лёгкий дождь, по прогнозам, может идти весь день — мокрый асфальт, промозглый ветер, хмурое небо над головой.