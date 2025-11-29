Ричмонд
Умерла Лидия Чешкова, журналист, публицист издания «Вокруг света»

Журналист и публицист Лидия Чешкова умерла на 92-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Лидия Чешкова — журналист, публицист журнала «Вокруг света». Ей было 91 год. Об этом 29 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчера на 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Александровна Чешкова, посвятившая всю свою жизнь изданию “Вокруг света”, — написала она.

Дипломат уточнила, что прощание с Лидией Чешковой состоится 2 декабря в 11:30 в храме в Москве на улице Поликарпова, 16.

Она отметила, что опубликовала некролог на своей странице, так как редакции этого журнала давно нет, а сын Чешковой трагически погиб еще в 80-е, не оставив внуков.

Захарова подчеркнула, что Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания.

Как писал сайт KP.RU, 26 ноября умер Всеволод Шиловский — знаменитый советский и российский актер, режиссер и театральный педагог. Артисту было 87 лет. В советском кинематографе он прославился как мастер запоминающихся второстепенных ролей. Зрители особенно полюбили его работы в картинах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию» и «Военно-полевой роман».

