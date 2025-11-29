Умерла Лидия Чешкова, журналист, публицист издания «Вокруг света»

Умерла Лидия Чешкова — журналист, публицист журнала «Вокруг света». Ей было 91 год. Об этом 29 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вчера на 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Александровна Чешкова, посвятившая всю свою жизнь изданию “Вокруг света”, — написала она.
Дипломат уточнила, что прощание с Лидией Чешковой состоится 2 декабря в 11:30 в храме в Москве на улице Поликарпова, 16.
Она отметила, что опубликовала некролог на своей странице, так как редакции этого журнала давно нет, а сын Чешковой трагически погиб еще в 80-е, не оставив внуков.
Захарова подчеркнула, что Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания.
