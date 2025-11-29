Тяжёлые магнитные бури ожидаются в ближайшее время из-за вспышек на Солнце

Тяжёлые магнитные бури ожидаются в ближайшее время из-за пяти мощных вспышек на Солнце, пишет телеграм-канал «Прямой эфир — новости».
Отмечается, что ученые зафиксировали сразу пять мощных вспышек.
Ранее сообщалось о трех вспышках класса М, который является предпоследним по мощности в существующей классификации.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в центре европейской части страны ожидается теплый декабрь с температурой выше климатической нормы.
