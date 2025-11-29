Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжёлые магнитные бури ожидаются в ближайшее время из-за вспышек на Солнце

Тяжёлые магнитные бури ожидаются в ближайшее время из-за пяти мощных вспышек на Солнце, пишет телеграм-канал «Прямой эфир — новости».

Тяжёлые магнитные бури ожидаются в ближайшее время из-за пяти мощных вспышек на Солнце, пишет телеграм-канал «Прямой эфир — новости».

Отмечается, что ученые зафиксировали сразу пять мощных вспышек.

Ранее сообщалось о трех вспышках класса М, который является предпоследним по мощности в существующей классификации.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в центре европейской части страны ожидается теплый декабрь с температурой выше климатической нормы.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше