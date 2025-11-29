Более 100 волонтеров приняли участие в форуме «Море Добра» в Приморье

Форум волонтеров «Море Добра» прошел в Приморском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В нем приняли участие 150 организаторов и представителей добровольческих движений из 26 муниципалитетов Приморья. В течение трех дней участники обменивались опытом и обсуждали новые векторы развития волонтерства. Особое внимание на форуме уделили работе гуманитарных миссий. Добровольцы поделились историями о том, как оказывали помощь жителям Курской и Ростовской областей, ЛНР и ДНР, участвовали в аварийно-восстановительных работах. На платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 63 тысяч волонтеров из Приморья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.