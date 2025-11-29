Более 100 волонтеров приняли участие в форуме «Море Добра» в Приморье

В нем приняли участие 150 организаторов и представителей добровольческих движений из 26 муниципалитетов Приморья. В течение трех дней участники обменивались опытом и обсуждали новые векторы развития волонтерства. Особое внимание на форуме уделили работе гуманитарных миссий. Добровольцы поделились историями о том, как оказывали помощь жителям Курской и Ростовской областей, ЛНР и ДНР, участвовали в аварийно-восстановительных работах. На платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 63 тысяч волонтеров из Приморья.