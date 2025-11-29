В Новосибирске презентовали разработки на основе синхротронного излучения

Первый международный конгресс пользователей Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») состоялся 17−21 ноября в Новосибирске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Свои разработки на мероприятии представили сотрудники центра «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в организации.
В общей сложности конгресс объединил более 250 ученых из России, Казахстана, Белоруссии и Вьетнама. Исследователи из центра «Вектор» представили коллегам свои работы, выполненные с использованием синхротронного излучения. Например, Дарья Радченко рассказала об изучении структуры РНК вируса Kindia tick virus, Ирина Осинкина — об исследовании белка вируса Хасеки, а Алексей Яншин — о структуре нуклеопротеинов новых вирусов Beiji nairovirus и Songling virus. Отмечается, что работа Алексея была высоко оценена жюри. Исследователь получил диплом первой степени на конференции молодых ученых.
Для участников конгресса также подготовили деловую программу. Им в том числе представили уникальные возможности конструируемого в наукограде Кольцово синхротрона СКИФ. Также для участников конгресса были организованы экскурсии на строительную площадку.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.