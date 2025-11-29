В Новосибирске презентовали разработки на основе синхротронного излучения

В общей сложности конгресс объединил более 250 ученых из России, Казахстана, Белоруссии и Вьетнама. Исследователи из центра «Вектор» представили коллегам свои работы, выполненные с использованием синхротронного излучения. Например, Дарья Радченко рассказала об изучении структуры РНК вируса Kindia tick virus, Ирина Осинкина — об исследовании белка вируса Хасеки, а Алексей Яншин — о структуре нуклеопротеинов новых вирусов Beiji nairovirus и Songling virus. Отмечается, что работа Алексея была высоко оценена жюри. Исследователь получил диплом первой степени на конференции молодых ученых.