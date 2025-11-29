Ричмонд
В Омске повысили квалификацию советники директоров по воспитанию

Данная программа стала первой в регионе для этих специалистов.

Первая в регионе программа повышения квалификации для советников директоров по воспитанию прошла в Омском педагогическом университете (ОмГПУ) в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Слушателями программы «Технологии и практики организации воспитательной деятельности в школе советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» стали 35 специалистов, менее года работающих в школах Омска и области. Занятия проводились в смешанном формате — очно и онлайн. В качестве преподавателей выступили сотрудники ОмГПУ и представители регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.