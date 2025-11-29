Школьников Омской области ознакомят с профессиями будущего

Школьникам начнут рассказывать о специальностях, наиболее востребованных именно в родном регионе, сообщили в Синистерстве образования Омской области. Проведение занятий по курсу «Россия — мои горизонты» соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Курс «Россия — мои горизонты» для учеников 6−11-х классов в этом учебном году дополнен региональным компонентом. Первое такое занятие запланировано на 11 декабря. Оно будет посвящено высокотехнологичным компаниям Омской области. Программа подготовлена с учетом возрастных особенностей учащихся.
Так, для учеников 6−7-х классов проведут обзорный урок о высокотехнологичных отраслях и их роли в экономике. Учащиеся 8−9-х классов узнают о ключевых направлениях IT-сферы, роботизации, микроэлектроники и инжиниринга, а также о деятельности ведущих предприятий региона и навыках, необходимых для работы на них.
Старшеклассникам же представят перспективные карьерные траектории. Им расскажут о профильных вузах, возможностях стажировок и программах поддержки молодых специалистов.
Всего в 2025/26 учебном году в рамках регионального блока курса запланированы шесть занятий. Ребята также узнают о развитии машиностроения, сфер сервиса и туризма, медицины, педагогического образования и сельского хозяйства Омской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.