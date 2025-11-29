Делегация Омской области примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»

Делегация Омской области примет участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
В конкурсной программе чемпионата выступает курсант Омского института водного транспорта Егор Бедарев. Его экспертом-наставником стал Жердев Валерий Анатольевич. В состав делегации региона также входят представители института развития образования региона, они примут участие в деловой программе чемпионата.
Соревновательная программа пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории «Юниоры». Соревнования будут проводиться по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Деловая программа чемпионата стартует 30 ноября, в нее включены мероприятия по трем трекам: «Кадры и образование», «Воспитание человека труда» и «Технологии и инновации».
Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» состоится 4 декабря.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.