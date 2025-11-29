Делегация Омской области примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»

Соревновательная программа пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории «Юниоры». Соревнования будут проводиться по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Деловая программа чемпионата стартует 30 ноября, в нее включены мероприятия по трем трекам: «Кадры и образование», «Воспитание человека труда» и «Технологии и инновации».