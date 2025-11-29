Теперь во всем виноват ты сам: закончился последний в году ретроградный Меркурий

Ближе к ночи 29 ноября заканчивается видимое ретроградное движение Меркурия. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Ретроградный Меркурий — это оптическое явление, когда с Земли кажется, что планета идет назад.
Ученые утешили тем, что наконец подходит к концу тот самый напряженный для всех период. В астрологии считают, что в такие периоды часто появляются проблемы, которые отражаются на самочувствии и жизни людей. Однако, возможно, не для всех новость такая уж радостная, поскольку теперь во всем виноват лишь ты сам.
«Сегодня, кстати, последний день видимого обратного (ретроградного) движения планеты Меркурий на фоне звезд. Всем, кто испытывал по этому поводу душевное и эмоциональное беспокойство, с завтрашнего дня это будет уже не обязательно», — указано в посте.
В Лаборатории отметили, что точное время завершения в 20:38 по московскому времени.
Тем временем на Солнце возобновляется бурная активность. В ИКИ РАН заявили, что в ближайшие дни ожидается сразу несколько сильных вспышек на главной звезде.