В Омской области планируют улучшить качество семян

Качество семян, обрабатываемых в Омском аграрном научном центре, планируют улучшить, сообщили в учреждении. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Работу по улучшению качества семян будут вести с помощью современного оборудования. Речь идет о конвейерной зерносушилке ASM-AGRO-22. Центр приобрел ее за счет грантовых средств. Этот механизм способен бережно и равномерно просушить зерно с влажностью до 60%. Он будет полезен в работе с разными видами семенного материала: и с элитным, и с фуражным. Это особенно актуально в условиях сложных погодных условий, подобных тем, которые сопровождали уборочную кампанию 2025 года.
Агрегат не только сушит, но и очищает зерно. Встроенная система полностью выдувает мусор и пыль. При этом минимизирован риск механических повреждений. Это становится возможным благодаря тому, что зерно не подвергается сильному трению и давлению, а система контроля температуры исключает случаи перегрева семян.
Центр, получивший грант, имеет ряд обязательств. В частности, он должен будет передать на государственное сортоиспытание не менее семи новых высокопродуктивных сортов и трех технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.