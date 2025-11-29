В Омской области планируют улучшить качество семян

Работу по улучшению качества семян будут вести с помощью современного оборудования. Речь идет о конвейерной зерносушилке ASM-AGRO-22. Центр приобрел ее за счет грантовых средств. Этот механизм способен бережно и равномерно просушить зерно с влажностью до 60%. Он будет полезен в работе с разными видами семенного материала: и с элитным, и с фуражным. Это особенно актуально в условиях сложных погодных условий, подобных тем, которые сопровождали уборочную кампанию 2025 года.