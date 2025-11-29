Сборная Петербурга примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»

Команда Санкт-Петербурга завершила подготовку к финалу Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Сборная Северной столицы будет выступать в 15 компетенциях для студентов колледжей и в двух юниорских категориях. За звание лучших поборются 17 конкурсантов и их эксперты-наставники, представляющие 10 ведущих колледжей и академий города.
Перечень компетенций, в которых заявлены петербуржцы, чрезвычайно широк. Он охватывает как традиционные для города-порта и промышленного центра специальности, так и сферы сервиса и креативных индустрий.
Так, Морская техническая академия имени адмирала Д. Н. Сенявина представит участника в компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта». Авиационно-транспортный колледж СПбГУ гражданской авиации готовит к конкурсу специалистов в области транспортной безопасности и бортовых проводников. Учащиеся автомеханического колледжа покажут мастерство в кузовном ремонте, а ребята из электромашиностроительного — в работе на фрезерных станках.
Значительную часть команды составляют знатоки современных цифровых и технологических направлений. Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции заявлен сразу в трех перспективных компетенциях: «Летающая робототехника», «Мехатроника» и «Геопространственная цифровая инженерия». Этот же колледж готовит конкурсантов для юниорской категории по робототехнике.
Академия креативных индустрий «Локон» подготовила конкурсантов для выступления в номинациях «Парикмахерское искусство» и «Эстетическая косметология». Колледж туризма и прикладных технологий поборется за победу в категориях «Туризм» и «Администрирование отеля», а будущие педагоги из колледжа имени Некрасова проявят свои способности в дошкольном воспитании и преподавании в младших классах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.