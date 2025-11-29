Ричмонд
Венгерский эксперт Кошкович заявил, что украинский конфликт «подходит к концу»

Конфликт на Украине приближается к завершению. С таким мнением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя предстоящий визит делегации из Киева в США.

— Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу, — написал эксперт на своей странице в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что «единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

С похожим мнением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте. По его словам, конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года. Тем не менее Рютте подчеркнул, что в текущей ситуации трудно что-либо прогнозировать.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ оценивает некоторые моменты мирного плана США по Украине положительно, но многое требует экспертного обсуждения. Он ранее утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов американского плана, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.

