Конфликт на Украине приближается к завершению. С таким мнением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя предстоящий визит делегации из Киева в США.
— Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу, — написал эксперт на своей странице в социальной сети Х.
Он подчеркнул, что «единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».
С похожим мнением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте. По его словам, конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года. Тем не менее Рютте подчеркнул, что в текущей ситуации трудно что-либо прогнозировать.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ оценивает некоторые моменты мирного плана США по Украине положительно, но многое требует экспертного обсуждения. Он ранее утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов американского плана, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.