Сын Градского спустя четыре года поведал о странном недуге у отца незадолго до смерти

Сын народного артиста России Александра Градского раскрыл новые детали смерти своего отца. По его словам, певец сильно отравился арбузами незадолго до кончины. Об этом пишет Аif.ru.

— Последний наш разговор не звучал как прощальный. У меня не получилось последнего разговора с ним, так как я сам болел ковидом и задержался с приездом. За месяц до этого он сильно отравился арбузами, которые ему привезла (жена — прим. «ВМ») Марина Коташенко, — отметил он.

По словам Градского-младшего, после этого артист две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказываясь от госпитализации. У него были очень серьезные и необычные симптомы, не характерные для обычного отравления.

Наследник композитора считает, что инсульт его отца не был случайным, и утверждает, что, помимо проблем с желудочно-кишечным трактом, за несколько недель до своей смерти Градский испытывал боли в сердце. Даниил Градский уверен, что жена его отца, Марина Коташенко, обратилась к врачам слишком поздно, говорится в материале.

В августе Градский-младший попытался через суд «отстранить» вдову отца от наследства. Тем не менее сделать ему этого не удалось. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений. Сын Градского указал, что Коташенко воспользовалась плохим самочувствием композитора и вывезла немалую часть ценного имущества из его квартиры.