«Мы с вами не умеем пиарить». Запашный прокомментировал вопросы информирования

«И в России, и в Беларуси — одна общая проблема: мы с вами не умеем хорошо пиарить то, что мы делаем внутри страны. Мы не умеем это пиарить как внутри страны, так и тем более за рубежом. Важно уметь продвигать что-то в такой правильно-агрессивной форме, чтобы мир узнавал об этом сразу. К примеру, те же американцы это умело делают. У них же фактически через неделю мир узнает о новой песне, как выглядит новый автомобиль и др. В принципе, весь мир знает, как выглядит Статуя Свободы. А ведь далеко не все в нашей стране знают, как выглядит Родина-мать. И это правда», — подчеркнул он.