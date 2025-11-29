«Мы с вами не умеем пиарить». Запашный прокомментировал вопросы информирования

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. И в России, и в Беларуси — одна общая проблема: мы не умеем хорошо пиарить то, что мы делаем внутри страны. Такое мнение выразил народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Комментируя тему начала и развития СВО, Эдгард Запашный отдельно остановился на информационной составляющей. На первых порах не было должного освещения и погружения в тему.
«И в России, и в Беларуси — одна общая проблема: мы с вами не умеем хорошо пиарить то, что мы делаем внутри страны. Мы не умеем это пиарить как внутри страны, так и тем более за рубежом. Важно уметь продвигать что-то в такой правильно-агрессивной форме, чтобы мир узнавал об этом сразу. К примеру, те же американцы это умело делают. У них же фактически через неделю мир узнает о новой песне, как выглядит новый автомобиль и др. В принципе, весь мир знает, как выглядит Статуя Свободы. А ведь далеко не все в нашей стране знают, как выглядит Родина-мать. И это правда», — подчеркнул он.
Какая книга изменила его жизнь и кем себя чувствует, поделился известный цирковой артист.
Спикер отметил: когда началась специальная военная операция, информационное поле, освещение событий оставляло желать лучшего. «Я видел, как этим занимается непосредственно лидер нации — президент. Он объяснял, комментировал, а все остальные структуры либо бездействовали, либо не могли взять на себя ответственность поговорить с людьми, провести встречи. Со стороны это выглядело так», — указал на пробелы в информповестке Эдгард Запашный. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.