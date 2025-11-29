Британский драматург и режиссер Том Стоппард скончался в 88 лет

Его карьера в театральной и киноиндустрии длилась более 60 лет, в течение которых он был удостоен множества наград, включая премии «Тони», «Оливье», а также «Золотой глобус» и «Оскар», которые он получил совместно со сценаристом Марком Норманом за фильм «Влюбленный Шекспир».