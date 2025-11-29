Британский драматург и режиссер Том Стоппард скончался в 88 лет

Знаменитый британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард умер на 89-м году жизни. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщил телеканал Sky News.
— Драматург сэр Том Стоппард, получивший «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», умер в возрасте 88 лет, — говорится в сообщении.
По информации телеканала, драматург скончался у себя дома в английском графстве Дорсет в окружении семьи.
Его карьера в театральной и киноиндустрии длилась более 60 лет, в течение которых он был удостоен множества наград, включая премии «Тони», «Оливье», а также «Золотой глобус» и «Оскар», которые он получил совместно со сценаристом Марком Норманом за фильм «Влюбленный Шекспир».
Среди самых известных произведений Стоппарда можно выделить такие пьесы, как «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Входит свободный человек», «Берег Утопии» и «Рок-н-ролл». Кроме того, он является автором сценариев для фильмов «Русский дом» Фреда Скеписи, «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена и «Анна Каренина» Джо Райта. В 1990 году Стоппард адаптировал свою знаменитую пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» для кинематографа.