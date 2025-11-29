Ричмонд
Умер Том Стоппард, британский драматург и режиссер

Драматург и режиссер Том Стоппард умер в возрасте 88 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Том Стоппард — британский драматург, режиссер, сценарист и кинокритик чешского происхождения. Наиболее известен соавторством сценария к романтической комедии «Влюбленный Шекспир» и пьесой «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Ему было 88 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents.

«Стоппард… скончался в возрасте 88 лет», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, драматург скончался мирно у себя дома, в окружении семьи. О причине смерти Стоппарда не сообщалось.

Как писал сайт KP.RU, 28 ноября в возрасте 91 год умерла Лидия Чешкова, журналист, публицист журнала «Вокруг света». Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания.

