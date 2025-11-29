Умер Том Стоппард, британский драматург и режиссер

Умер Том Стоппард — британский драматург, режиссер, сценарист и кинокритик чешского происхождения. Наиболее известен соавторством сценария к романтической комедии «Влюбленный Шекспир» и пьесой «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Ему было 88 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents.