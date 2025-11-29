В Госдуме заявили, что Пугачева пошла на интервью к Гордеевой* под гипнозом

Олимпийская чемпионка и заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным отношениям Светлана Журова предположила, что певицу Аллу Пугачеву могли загипнотизировать, чтобы та пошла на интервью. С таким мнением она выступила в беседе с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Запись подкаста доступна на платформе Rutube.
Журова считает, что решение Пугачевой дать интервью проекту «Скажи Гордеевой»* могло быть неосознанным. По мнению депутата, ее могли на это подтолкнуть заинтересованные лица из ее окружения или даже представители секретных служб.
— Может быть, кто-то ей там подсказал, какие-то там разведки, не разведки"… Вот накрутить, особенно, если ты там живешь, и тебя каждый день там отовсюду накручивают, по-всячески, еще и окружение, которое вокруг тебя тоже накручивает. Ну можно войти в психоз какой-то, — отметила Журова.
По словам парламентария, у артистки есть свои обиды и уязвимые места, на которые можно воздействовать. Депутат также отметила, что мнение Пугачевой по-прежнему имеет значительное влияние в русскоязычном сообществе, и это не могло быть проигнорировано теми, кто склонял ее к интервью.
На прошлой неделе Бородин подал судебный иск к певице о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск был зарегистрирован 19 ноября. Судьей по этому делу назначили Завалишину Наталию Викторовну. Дополнительные материалы не опубликованы. Также Бородин заявлял, что юмориста Максима Галкина* стоит признать террористом.
*Екатерина Гордеева и Максим Галкин признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.