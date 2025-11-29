Сотрудников France Tеlеvisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

Как писал сайт KP.RU, схожий инцидент произошел 15 ноября с еще одним французским телеканалом. Новостной канал BFMTV вынужден был прекратить прямой эфир из-за угрозы взрыва в их студии. Ведущие после объявления эвакуации сразу же выбежали из помещения. В здание телеканала, расположенное в 15-м округе Парижа, прибыли полицейские и саперы.