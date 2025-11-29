Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудников France Tеlеvisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

Вещание каналов и радиостанций компании было прервано.

Источник: Комсомольская правда

Персонал французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions был эвакуирован после сообщений о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщил входящий в группу телеканал France Info.

Вещание каналов и станций компании France Télévisions было прервано. В эфире телеканала France Info была слышна сирена.

«Мы вынуждены прервать вещание», — заявил ведущий вечернего выпуска новостей.

На место происшествия выезжал наряд полиции и кинологи.

Как писал сайт KP.RU, схожий инцидент произошел 15 ноября с еще одним французским телеканалом. Новостной канал BFMTV вынужден был прекратить прямой эфир из-за угрозы взрыва в их студии. Ведущие после объявления эвакуации сразу же выбежали из помещения. В здание телеканала, расположенное в 15-м округе Парижа, прибыли полицейские и саперы.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше