Сотрудников France Tеlеvisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

Персонал французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions был эвакуирован после сообщений о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщил входящий в группу телеканал France Info.
Вещание каналов и станций компании France Télévisions было прервано. В эфире телеканала France Info была слышна сирена.
«Мы вынуждены прервать вещание», — заявил ведущий вечернего выпуска новостей.
На место происшествия выезжал наряд полиции и кинологи.
Как писал сайт KP.RU, схожий инцидент произошел 15 ноября с еще одним французским телеканалом. Новостной канал BFMTV вынужден был прекратить прямой эфир из-за угрозы взрыва в их студии. Ведущие после объявления эвакуации сразу же выбежали из помещения. В здание телеканала, расположенное в 15-м округе Парижа, прибыли полицейские и саперы.