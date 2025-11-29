WSJ: Уиткофф предложил Киеву добиваться отказа США от пошлин, а не Tomahawk

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложил Украине стремиться к 10-летнему освобождению от пошлин со стороны Вашингтона вместо поставок ракет Tomahawk на фронт. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации издания, Уиткофф объяснил Украине, что отмена пошлин значительно облегчит экономическую ситуацию в стране, в то время как «горстка ракет» от Вашингтона никак не сможет кардинально изменить положение дел на фронте с Россией, передает ТАСС со ссылкой на материал.
В то же время WSJ писала, что октябрьский разговор с президентом России Владимиром Путиным убедил президента США Дональда Трампа отказаться от поставок ракет Tomahawk Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин в том разговоре пояснил Белому дому, что передача Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте, но при этом способна нанести существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Еще в середине октября Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.