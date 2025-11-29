Дочь убила мать в Дагестане из-за запрета на замужество

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница убила свою мать. В результате контроля со стороны матери и полного запрета на общение в социальных сетях у подростка произошёл острый эмоциональный срыв. Находясь в состоянии аффекта, она совершила нападение с применением холодного оружия.