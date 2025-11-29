Ричмонд
Дочь убила мать в Дагестане из-за запрета на замужество

В Дагестане произошло жестокое убийство: дочь лишила жизни собственную мать после конфликта из-за замужества. По предварительной версии, причиной преступления стал запрет родителей на брак, передаёт Mash Gor.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщают, что девушка дождалась, когда останется с матерью наедине, и набросилась на женщину с топориком. Расправившись, она отправила отцу шокирующее сообщение: «Патимат сдохла», после чего сбежала с вещами в соседнее село Новые Викри.

Знакомые семьи характеризуют убийцу как прилежную ученицу, хорошо окончившую школу, но при этом состоявшую на учете в психдиспансере.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница убила свою мать. В результате контроля со стороны матери и полного запрета на общение в социальных сетях у подростка произошёл острый эмоциональный срыв. Находясь в состоянии аффекта, она совершила нападение с применением холодного оружия.

