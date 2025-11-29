Пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников»

Напомним, летом 2024 года мошенники под видом сотрудников ФСБ принудили Долину продать недвижимость, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Резонансное дело певицы завершилось её судебной победой: Мосгорсуд подтвердил право собственности артистки на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. 28 ноября обвиняемым по делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет лишения свободы, а суд также отклонил иск к самой Долиной на 112 млн рублей.