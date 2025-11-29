В ХМАО бывшая работница сельского ДК три года незаконно получала выплату за ЖКХ

В Урае (ХМАО) сотрудник сельского центра культуры после увольнения не оповестила уполномоченные органы и еще три года получала компенсацию за ЖКХ. Дело в том, что выплата была ей ранее назначена именно, как работнику села. Городской суд вынес решение о возвращении суммы незаконных выплат.