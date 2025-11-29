Правительство России учредило посольство на Коморах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)», — говорится в документе.
Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.